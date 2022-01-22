حظك اليوم برج الحمل السبت 22-1-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. «خليك حكيم»

برج الحمل هو برج ناري ويتمير مولود البرج أنه واثق بنفسه، ويؤمن بقدراته، ولديه قدرة كبيرة على التحمل، كما أنه يهتم بعمله بدرجة كبيرة ويكره أن يفشل بعمله، لذا يعمل بحزم واجتهاد كبير، ويتسم رجل الحمل أنه طيب وحنون.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد مولود برج الحمل بأن تنتبه لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا، حيث إن تنافر القمر يتنافر مع نبتون، بمنزلي الصحة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

يجب أن تسيطر على انفعالاتك وتتعامل بحكمة من المشاكل، حيث إن حظك اليوم يتوقع حدوث مشكلات في حالة انفعالك الزائد.

مشاهير برج الحمل

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نزار قباني وجوليا بطرس ودنيا بطمة وباسكال مشعلاني، كما أن عيوب برج الحمل أنه متقلب المزاج ويحب الامتلاك فهو يغيِّر على حبيبه بدرجة كبيرة، وتوقعت خبيرة الفلك أن الوضع الفلكي دقيق لمواليد برج الحمل الفترة المقبلة ويجب أن يراجعوا قرارتهم، ويتجنبوا القرارات المطلقة.