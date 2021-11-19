صورة لـ«حكيم» على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور: «كبر..السن له حكم»

تصدر الفنان «حكيم»، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الخميس، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، أثارت الكثير من الجدل، وعلق الجمهور عليها بشكل كبير بسبب مظهره الذي بدا في كبير السن من خلال ملامحه فى الصورة .

حكيم يثير الجدل بصورة

بدأت القصة عندما نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة مساء أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، من إحدى السهرات الخاصة، وظهرت في الصورة هي ولميس الحديدي وأصالة وحكيم .

وكان الملفت للانتباه هو ظهور علامات الكِبر على الفنان حكيم وخاصة منطقة الرقبة بشكل ملحوظ، ما أثار دهشة الجمهور وتداولو الصورة بشكل كبير معلقين على الأمر .

وعلق حساب على الصور بعبارة «السن له حكم»، بينما كتبت أخرى: «كبر.. ربنا يديله الصحة يارب»، وعلقت أخرى: «أكيد مع الكبر من المحال دوام الحال سبحانه».

تفاصيل أغنية الجنة فى الإمارات

يذكر أن الفنان «حكيم»، انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان «الجنة في الإمارات»، من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع طارق عبد الجابر، وقدم هذه الأغنية بمناسبة العيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات وسيتم تصويرها على طريقة «الفيديو كليب»، تحت قيادة المخرج حسام الحسيني .

وكانت آخر الأغاني التي قدمها «حكيم»، أغنية «الناس السهرانين»، وهي من كلمات شفيق كارم وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وتقول كلماتها:

الناس اللي مزاجهم عالي وفي أحلى خيال

لو شافهم واحد مضايق بيروق في الحال

الناس اللي مزاجهم عالي وفي أحلى خيال

لو شافهم واحد مضايق بيروق في الحال

اللي بيحلى اليوم بيهم من قلبنا بنحي

يهمده اللي بيحلى اليوم بيهم من قلبنا بنحييهم

وسلام وتحيه كمان ليهم ونقول موال

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين

الناس، الناس السهرانين

للصبح الصبح مبسوطين