حكيم بلون التسعينيات في أغنية أنا مين «فيديو»

طرح حكيم أغنية جديدة منذ ساعات قليلة على اليوتيوب، وهي أنا مين، ومنذ الساعة الأولى، أشاد الكثيرون بحكيم وأغنية أنا مين ووصفوها بأنها تحمل لون التسعينيات الذي بدأ به حكيم مسيرته الفنية وحقق بأغانيه وقتها نجاحا كبيرا.

أغنية حكيم أنا مين

وأغنية حكيم أنا مين حملت الطابع الشعبي الحزين، وحققت 100 ألف مشاهدة في ساعتين فقط من طرحها، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس.

كلمات الأغنية

وتقول أغنية حكيم الجديدة: «أنا مين أنا في الدنيا دي ضيف وحيد مع أنى بين ناسى وبفرح فى الحياة تخاطيف شايل الدنيا فوق راسى عرفتوا أنا مين أنا اللي تملى قلبى حزين وبضحك بس على نفسى على امل انى اعيش لى يومين عرفتوا أنا مين أنا اللي فى كل دمعة عين بشوف نفسى أنا اللي فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى أنا المحسوب على العايشين لكن منسى أنا الفرح اللي مش شايفه ولا شايفنى أنا الحب اللي مش عارفه ولا عارفنى أنا الحزن اللي كبرنى أنا الجرح اللي كتفنى عرفتوا أنا مين وعيت عالدنيا متلطم ما بين همى واوجاعى وعيشت فى وسط ناس خاينين ودنيا بتلوى فى دراعى أنا شوفت المرار الوان واتحملت فوق طاقتى حلمت كتير اعيش مرتاح وعيشت بخنقتى وضيقتى أنا اللي فى كل دمعة عين بشوف نفسى أنا اللي فى كل يوم بيفوت يزيد يأسى أنا اللي محسوب على العايشين لكن منسى أنا الفرح اللي مش شايفه ولا شايفنى أنا الحب اللي مش عارفه ولا عارفنى أنا الحزن اللي كبرنى أنا الجرح اللي كتفنى عرفتوا أنا مين».