«الصحة» تدعم منصاتها الموثقة بـ2350 منشورا توعويا خلال رمضان 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدعيم منصاتها الموثقة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بـ2350 منشورا توعويا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تفعيلا لدور الوزارة في إبراز إنجازات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الصحة العامة، ونشر الوعي بالعادات الصحية والغذائية السليمة، وبالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية تلقي اللقاحات، ومواجهة الشائعات.

منشورات الصحة على السوشيال ميديا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المنشورات التوعوية جاءت بواقع 452 منشورا على فيس بوك، و600 على إنستجرام، و583 على لينكد إن، و583 على تويتر، و132 فيديو على يوتيوب، استهدفت جميع المتابعين من كافة الفئات العمرية، إضافةً إلى تقديم نصائح طبية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة (سكر، ضغط، قلب، اعتلال كلوي).

«عيّد بأمان»

وأضاف «عبدالغفار»، أنّ المحتوى التوعوي اشتمل على نصائح لاتباع نظام غذائي صحي، في ظل تغيير العادات الغذائية خلال شهر رمضان، عبر مجموعة منشورات بعنوان «رمضان بصحة»، مشيرا إلى أنّ الوزارة تتلقى أسئلة المتابعين، وتقدم إجاباتها عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى إطلاق حملة «عيّد بأمان» للتوعية بالعادات الغذائية السليمة وخطورة تناول الأسماك المملحة خلال «شم النسيم» و«عيد الفطر المبارك»، إضافةً إلى نصائح عن ضرورة الاعتدال في تناول الكحك والبسكويت وحلوى العيد.

الأسبوع العالمي للتمنيع

وتابع «عبدالغفار» أنّه بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتمنيع، تم إطلاق حملة توعوية عن أهمية تلقي اللقاحات وخاصةً لقاح ڤيروس كورونا، للحماية من الإصابة بالأعراض الشديدة، مؤكداً أن مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، استمرت في العمل على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان، كما تواصل العمل خلال أيام العيد من 10 صباحا وحتى 3 عصرا، للوصول إلى المناعة المجتمعية الآمنة، والعودة تدريجيا للحياة الطبيعية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ صفحات الوزارة أطلقت بثا مباشرا لعددٍ من المقاطع المصورة، التي يرد خلالها الأطباء المتخصصون على أسئلة المتابعين، إضافةً إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية.

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان، أطلقت عددا من المنصات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي شملت:

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على فيسبوك من هنا

صفحة متحدث وزارة الصحة والسكان المصرية على فيسبوكمن هنا

قناة وزارة الصحة والسكان على يوتيوب من هنا

حساب وزارة الصحة والسكان على إنستجرام من هنا

حساب وزارة الصحة والسكان على لينكد إن من هنا