الصحة: متوسط حالات كورونا يوميا 46 إصابة و 5 وفيات.. وتعافي 62

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط الاصابات اليومية بكورونا بلغ 46 وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 5 حالات جديدة.

متوسط عدد المتعافين يوميا من كورونا بلغ 62

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين يوميا من كورونا بلغ 62، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا حتى الآن 445139.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

عبد الغفار: عدد الحاصلين على اللقاحات بلغ 34 مليونًا و 400 ألف و 459

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و 400 ألف و 459 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.

وأكدت الصحة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، في إطار حرصها على المواطنين ومكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهوات