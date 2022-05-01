محافظ دمياط تتفقد محلات الفسيخ والرنجة وتطالب البائعين بخفض الأسعار 

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات عيد الفطر المبارك في مدينة دمياط، ومحلات الفسيخ والرنجة بسوقي الشرباصي والحسبة بمدينة، وطالبتهم بخفض الأسعار، واستجاب أحد بائعي الأسماك المملحة وأعلن عن تخفيض الأسعار فورا، كما تابعت منظومة العمل داخل أحد المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

إجراءات صارمة تجاه المخالفين في المخابز

ووجهت محافظ دمياط باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة نقص وزن رغيف خبز بالمخبز، ومخاطبة مديرية التموين بتكثيف الرقابة على تلك المنظومة والمرور الدوري لمتابعة ذلك.

مطالبة البائعين بخفض الأسعار

كما تواصلت «عوض» مع البائعين وهنأتهم بحلول عيد الفطر المبارك، وأكدت على ضرورة الإعلان عن الأسعار، كما تفقدت الجمعية الاستهلاكية، حيث أكدت على تنظيم عملية البيع والتيسير على المواطنين.

كما تجولت محافظ دمياط بسوق الحسبة، وتفقدت محال بيع الأسماك المملحة، وناشدت البائعين بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين وعدم المغالاة فيها، وأصدرت تعليماتها إلى مديرية الصحة بشن حملات مشتركة مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة والأسماك المملحة.

إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة

وفى سياق متصل، قدم «الوطن» بثا مباشرا من أحد محلات الفسيخ بسوق الشرباصي في دمياط، أوضح فيه إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والرنجة، وتراوحت أسعار الفسيخ من 70 إلى 150 جنيها للكيلو، ووصل سعر الرنجة إلى 50 جنيها.

وقال وسام الفار، صاحب محل لبيع الأسماك بسوق الشرباصي، إن هناك إقبال كببر على شراء الأسماك المملحة وخاصة البوري والطوبار والرنجة، وأرجع ارتفاع أسعار الأسماك بسبب نفوق أطنان الأسماك خلال الموجة الباردة في فصل الشتاء الماضي، وتسبب قلة المعروض مع زيادة الطلب على شراء الأسماك في ارتفاع الأسعار.

فيما أوضح أحمد وسام، أحد باعة الفسيخ والرنجة، أن هناك إقبال كبير على شراء الفسيخ البوري، ويبلغ سعر الكيلو 150 جنيها.