إصابة 10 أشخاص بينهم فتاة في انقلاب ميكروباص على طريق «دمياط - بورسعيد»
كتب:
عبده عبد الباري
05:47 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
انقلاب سيارة طريق دمياط-بورسعيد
أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، في حادث انقلاب سيارة لنقل الركاب «ميكروباص»، على جانب الطريق الساحلي الدولي المار وسط بحيرة المنزلة بمحافظة دمياط، حيث انحرفت السيارة وانقلبت بركابها، قبيل محطة وقود وطنية، على طريق بورسعيد.
إصابة 10 أشخاص بينهم فتاة
وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم فتاة، وتولت نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الساحلي الدولي، ويوجد عدد من المصابين، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصي، وتبين أن أغلبهم يعانون من كسور وارتجاج بالمخ وكسور بالساق والعمود الفقري.
أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص
وتضمنت قائمة أسماء المصابين:
- علي محمد علي عبد الحميد، 30 سنة.
- حسام علي السيد، 29 سنة.
- ردينة عاشور السيد حسام، 27 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.
- محمد إبراهيم التمامي، 24 سنة.
- كريم محمد معروف، 19سنة.
- أحمد محمود معروف، 25 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.
- محمد عبد الرازق أبو زيد، 30 سنة.
- محمد أحمد فرج، 25 سنة.
- محمد محمد بلال، 26 سنة.
- محمد أحمد الخنايني، 19 سنة.