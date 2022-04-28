وكيل صحة دمياط يسلم «عيدية الرئيس» لأسرة شهيد الأطقم الطبية

سلم الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، «عيدية الرئيس»، المقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أسرة الطبيب الراحل الدكتور محمد وهبة الدعدع، «شهيد الأطقم الطبية»، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه الدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والاتصال الصحي، والدكتورة مها النجار، مسؤول الاتصال السياسي بالمديرية.

لفتة إنسانية كريمة من رئيس الجمهورية

وأعرب وكيل وزارة الصحة بدمياط عن سعادته باللفتة الإنسانية الكريمة من رئيس الجمهورية، وتقديره لتضحيات الأطقم الطبية بأنفسهم لعلاج وإنقاذ المرضى المصابين بفيروس كورونا، وحرصه على إدخال السرور على أبناء وأسر شهداء الأطقم الطبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنّ الدولة المصرية لن تنسى أبطالها الذين ضحوا من أجل شعبها.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

استمرار فعاليات حملة «المدينة الآمنة»

وفي سياق متصل، تواصل فرق مديرية الصحة بدمياط فعاليات حملة «المدينة الآمنة»، في مدن دمياط الجديدة، ورأس البر، والسرو، والروضة، بهدف تطعيم جميع المواطنين الأكبر من 12 عاماً، من المصريين وغير المصريين، ويتم التطعيم عن طريق فرق ثابتة وأخرى متحركة من منزل إلى منزل.

وتهدف الحملة إلى رفع القدرة المناعية للمواطنين، وحمايتهم من خطر فيروس كورونا، ومن تحورات الفيروس.

تأتي الحملة تحت رعاية االدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وبناءً على تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.