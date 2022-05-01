محافظ دمياط تتابع استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال زائريها في العيد

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات عيد الفطر المبارك، بزيارة مدينة رأس البر، للتأكد من جاهزية كافة الخدمات لاستقبال الزائرين، وشهدت اصطفاف معدات وفرق الإنقاذ بالشاطئ، كما تابعت جاهزية المقر المؤقت للعيادات الخارجية وقسمي الطوارئ والاستقبال لمستشفى رأس البر المركزي.

معدات وفرق الإنقاذ

واستهلت «عوض» الزيارة بتفقد اصطفاف معدات وفرق الإنقاذ بالشاطئ استعدادا لعيد الفطر، حيث يصل عددهم إلى 6 لانش سريع و2 جيت سكي وبيتش باجي، وأيضاً 12 جهاز لاسلكي لربط عملية الإنقاذ الشاطئي، هذا إلى جانب 110 فرد إنقاذ، و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف.

المقر المؤقت للعيادات الخارجية

وقامت محافظ دمياط، بتفقد المقر المؤقت للعيادات الخارجية ومركز لقاح فيروس كورونا لمستشفى رأس البر المركزي بمعسكر الطلاب بشارع 101، ومقر قسمي الطوارئ والاستقبال بمستشفى جراحات اليوم الواحد، حيث اطمأنت على جاهزية تلك الأقسام لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة التخصصات، وذلك لحين الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى رأس البر المركزي.

وخلال زيارتها لمستشفى جراحات اليوم الواحد، تابعت محافظ دمياط أعمال التطوير التي تُجرى بقسمي العناية المركزة والعمليات، كما تفقدت الأقسام المختلفة بها.

تنظيم خطوط سير سيارات الأجرة

وعلى جانب آخر وبعد إصدار عدد من القرارات لتنظيم خط سير سيارات الأجرة داخل مدينة رأس البر، وحظر مرورها بشارع بورسعيد، تفقدت محافظ دمياط، ساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بشارع 109، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال زائري المدينة خلال فترة العيد، وتخفيف الضغط عن شوارع رأس البر، حيث أكدت على تخطيط الساحات لتتضمن حارات للدخول والخروج والانتظار وتغطية المنطقة بالخدمات المختلفة.

كما تابعت محافظ دمياط، منظومة العمل داخل موقف سيارات الأجرة وذلك بعد نقله بشارع 109، وأكدت على الالتزام بالخطة المُعدة لتنظيم الحركة المرورية داخل رأس البر والتى سيتم العمل بها خلال شهور الصيف.