قبل غلق باب التقديم.. شروط وظائف المدارس الدولية للتكنولجيا التطبيقية

في نهاية الشهر الماضي جرى الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولجيا التطبيقية، وقبل غلق الباب بأسبوع واحد إذ ينتهي التقديم يوم 7 مايو الجاري، يتسارع الناس على التقديم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والشروط التي يجب توافرها للقبول، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت الوزارة فتح باب التقديم للالتحاق بوظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالنسبة للمعلمين والإداريين في العام الدراسى المقبل، ونقدم في التقرير التالي شروط التقدم والالتحاق بالوظائف.

شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وفيما يلي نعرض أبرز شروط التقديم لـ وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، إذ يتاح التقديم على مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

1- يجب أن يكون المتقدم للحصول على هذه الوظائف من العاملين بالمدارس الحكومية أو الحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية.

2ـ يجب أن يكون المتقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس التكنولوجية التطبيقية حاصلا على مؤهل عال مناسب لمجال التخصص.

3- يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

4ـ يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 48 عامًا وذلك للمعلمين، وأن يكون لديه خبرة في مجال التدريس مدة لا تقل عن 7 سنوات.

5- أما الإداريين فيجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 52 عامًا، كما يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال إدارة المؤسسات التعليمية لا تقل عن 3 سنوات.

6- يجب أن يجتاز المتقدمين من المعلمين اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، واختبارات التخصصية النظرية والعملية.

ـ تقديمهم عرض تدريس مصغر لمدة 15 دقيقة، ومقابلة شخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

أما المتقدمين من الإداريين يجب أن يجتازوا اختباري اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، واختبارات القيادة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

رابط التقديم لوظائف المدارس الدولية للتكنولوجية التطبيقية

يستمر التقديم حتى 7 مايو المقبل إلكترونيا من خلال هذا الرابط.