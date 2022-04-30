«التعليم» تحدد ضوابط القبول المبدئي في وظائف المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات القبول بشكل مبدئي للمتقدمين لوظائف المدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه سيتم الاختيار المبدئى بناء على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم، وسيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل على استمارة التقدم أو عن طريق الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

ترتيب من يكون لهم الأولية في الاختيار

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه سيتم دعوة من اختيروا بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابله شخصية في التخصص ومحاكاه لشرح موضوع في مجال التخصص، وكذلك اختبار لغة إنجليزية وسيتم احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى الذي سيكون لهم الأولية في الاختيار وفق التخصصات المطلوبة بكل مدرسة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، بأنّه ليس من حق أي متقدم طلب نقله من المدرسة الذى تقدم إليها تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة طلب ذلك سيتقدم الطالب بالاستقالة من مكانه الأصلي والتقدم من جديد للمكان الجديد، مشيرة إلى أنّ الشروط العامة قبل البدء في تسجيل البيانات على بوابة التقدم تتمثل في ضرورة التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

وأوضحت الوزارة أن شروط التسجيل لوظائف المدارس المصرية اليابانية، تشمل أيضاً أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال وكل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى، والإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم، لافتة إلى أنه لها الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

وأكدت الوزارة أنّه كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني ويجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.

ونوهت بأنه في حال الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا وضرورة إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وهي إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علمًا بأن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.