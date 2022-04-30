وظائف شاغرة في البنك التجاري الدولي CIB.. تعرف على المؤهلات المطلوبة

كشف البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجته لشغل وظائف خالية للعمل داخل المؤسسة المصرفية، منوها بعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظيفة والتي يمكن التقديم عليها من خلال موقع البنك، وترصد «الوطن» تفاصيلها على النحو التالي:

وظيفة DATA MANAGEMENT ANALYST

وتضمنت شروط ومؤهلات الحصول الوظيفة الأتي:

- حاصل على بكالوريوس نظم معلومات أو علوم حاسب أو ما يعادلها.

- يملك من 1 إلى 3 سنوات خبرة في الأنشطة المتعلقة بإدارة البيانات.

- لديه خبرة في اختبار BI ميزة إضافية.

- يملك الاهتمام الجيد بالتفاصيل.

- لدية قدرة على تعدد المهام والعمل تحت الضغط.

- لديه معرفة جيدة في مفهوم قواعد البيانات وPL-SQL.

- لديه المعرفة في التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة زائد.

- لديه معرفة جيدة في مفاهيم ذكاء الأعمال (ETLs، مكعبات، لوحات المعلومات، التقارير... إلخ).

- يملك مهارات التحليل الكمي والنوعي.

- يملك الاهتمام بالتفاصيل بدرجة عالية من الدقة.

- لديه القدرة على ممارسة الحكم الجيد وحسن التقدير، لا سيما فيما يتعلق بشؤون الموظفين والتنظيمية الحساسة أو السرية.

- لديه طاقة عالية وقدرة عالية على التحمل.

- لديه القدرة على الاستجابة بمرونة وإيجابية في جميع الظروف؛ الهدوء تحت الضغط والمواعيد النهائية الضيقة.

- لدية مهارات تنظيمية قوية.

- لدية القدرة على العمل بشكل مستقل وتحديد الأولويات عبء عمل ثقيل من المهام المتنافسة.

وظيفة ECONOMIST

واشترطت البنك التجاري الدولي للحصول على الوظيفة الشروط والمؤهلات الآتية:

- حاصل على درجة البكالوريوس / الماجستير في الاقتصاد أو ما يعادلها.

- لديه خبرة عمل لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مالية / شركة أبحاث اقتصادية / مركز أبحاث للدراسات الاقتصادية / منظمة تنمية اقتصادية عالمية.

- لدية فهم قوي للاقتصاد الكلي / الجزئي.

- لديه معرفة ممتازة بمبادئ وإجراءات وأدوات إدارة البيانات.

- يحتفظ بمصادر البيانات المستخدمة لتطوير الإحصاءات الاقتصادية بناءً على أفضل الممارسات لجمع البيانات والتحقق من صحة البيانات.

- يملك المهارات التحليلية النوعية والكمية الحادة، وكذلك مهارات التفكير النقدي الجيد.

- لديهم دوافع ذاتية ومدفوعة بالهدف.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- لغة ثالثة هي ميزة إضافية.

- يملك المتقدم مهارات شخصية ممتازة، بما في ذلك: مهارات الاتصال والعرض والكتابة والبحث والإلمام الجيد بالبرامج الإحصائية (يفضل استخدام Eviews).

- لديه قيادة قوية لمايكروسوفت أوفيس.

- يجب أن يكون مطلعا على القانون.

- يجب أن يؤدي بشكل جيد للغاية تحت الضغط.

- لديه القدرة على تعدد المهام.

وظيفة CUSTOMER INSIGHTS ANALYST

ووضع البنوك شروط ومؤهلات لوظيفة CUSTOMER INSIGHTS ANALYST وهي كالتالي:

- حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات أو الإحصاء أو أعلى.

- لدية خبرة عمل سابقة لمدة 1 - 3 سنوات في رؤى العملاء أو الوظائف المتعلقة بذكاء العملاء.

- لديه خبرة في الصناعة المصرفية، ستكون ميزة إضافية.

- يملك الفهم الأساسي للمبادئ المالية التجارية ومفاهيم العائد على الاستثمار والربحية.

- لدية معرفة جيدة ببرمجة SQL.

- يملك القدرة على تقديم معلومات معقدة بعبارات بسيطة مع توصيات واضحة تستند إلى رؤية البيانات.