الكاثوليك تهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال

وجَّه الأقباط الكاثوليك في مصر التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال، جاء ذلك في بيان أصدره المركز الإعلامي للأقباط الكاثوليك في مصر.

عيد العمال

وأضاف البيان: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم».