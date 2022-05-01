في عيد العمال.. تعرف على حقوقهم بقانون العمل الجديد

يحتفل العالم اليوم 1 مايو 2022 بيوم العمال العالمي أو ما يسمى في مصر عيد العمال، وهو احتفال نقابي سنوي يُقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، ويحتفل به في الأول من شهر مايو من كل سنة في أغلب دول العالم، ويعد عطلة رسمية في عدد منها.

عيد العمال وقانون العمل الجديد

وتستعرض «الوطن» في عيد العمال الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد للعامل المصري، إذ وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يقدم مجموعة من المزايا للعامل، واستحدث بعض الإجازات كإجازة الأبوة التي تمنح للأب عند وضع زوجته.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

وكفل مشروع قانون العمل الجديد حقوق عديدة للعامل منها توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، ونصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء ما يأتي:

ـ التأكّد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به عبر توقيع كشف طبي ابتدائي للعامل.

ـ التأكّد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية كي يناسب احتياجات العمل الذي يقوم به بتوقيع كشف قدرات للعامل.

مزايا قانون العمل الجديد

ووفر مشروع قانون العمل الجديد مزايا أخرى للعامل مثل تدريب العامل في القطاع الخاص، إذ تضمنت المادة 238 من قانون العمل الجديد أنَّه على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم بالآتي:

ـ تدريب العامل على أسس أداء مهنته السليمة.

ـ تعريف العامل على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.

ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.

إسعافات أولية للعمال في القانون الجديد

وقدم مشروع قانون العمل الجديد للعامل مزايا مهمة مثل توفير الإسعافات الأولية، إذ نصت المادة 241 من قانون العمل الجديد على التزام المنشأة بتوفير الإسعافات الأولية، وفي حالة زيادة عدد العمال في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترًا على 50 عاملًا فيجب استقدام ممرض مؤهل أو أكثر وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.

سكن وغذاء للعمال في قانون العمل الجديد

ووفر مشروع قانون العمل الجديد للعامل وسائل الانتقال والتغذية المناسبة، إذ نصت 242 على أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، وإذا كان في منطقة بعيدة عن العمران يجب توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.