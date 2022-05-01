الإفتاء توضح متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي

ساعات ويبدأ توافد المصلين إلى الساحات لأداء صلاة العيد المبارك، بعد توديع شهر رمضان الكريم، ولعل سؤال متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، هو الأبرز الآن، نظرًا لأن التكبير في صلاة العيد يعد جزءً من الإعلان عن بدء عيد الفطر المبارك والفرحة بقدومه، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» موعد بداية ونهاية التكبيرات.

متي يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها على موقعها الرسمي عبر الإنترنت متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، حيث قالت إنه من المستحب أن تكون بداية التكبير لعيد الفطر المبارك مع غروب شمس ليلته، وتنتهي مع انتهاء خطبة العيد، كما أنه من المستحب أن يبدأ العباد في التكبير بالبيوت والأسواق وأثناء الخطبة، وهذا بناءً على قوله تعالى: «وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، (سورة البقرة آية رقم 185).

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا نسبة للمالكية، كما أنه في الأصل مذهب الشافعية على الأصح، كما لفتت دار الإفتاء في خلال إجابتها عن سؤال متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، إلى ما ورد عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: «أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ».

كيفية أداء صلاة العيد

وعن متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، لفتت دار الإفتاء المصرية في فتواها، إلى ما رواه كَثِيرِ بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» (سنن الترمذي).

وفي فتوى دار الإفتاء عن متى يبدأ التكبير في عيد الفطر ومتى ينتهي، لفتت الدار إلى كيفية أداء صلاة العيد، حيث قالت: «صلاة العيد ركعتان وكسائر الصلوات يتم تجزئ إقامتهما، والأكمل في صفتها أن يُكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام والركوع، وتكون التكبيراتُ قبل قراءة الفاتحة».