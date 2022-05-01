مواعيد صلاة العيد في محافظة جنوب سيناء 2022

تقع محافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، هي البوابة الشرقية لمصر، موقعها شبع جزيرة سيناء جعلها منفردة عن باقي محافظات الوادي والدلتا، جنوب سيناء عبارة عن مثلث ضلعين علي خليج السويس والعقبة وراي المثل عند محمية رأس محمد بشرم الشيخ، الضلع الثالث يمتد من رأس سدر حتي قرية النقب بطابا.

الموقع الجغرافي لمحافظة جنوب سيناء جعل أوقات شروق وغروب الشمس تسبق باقي محافظات مصر بفارق 10 دقائق تقريبا، بل تزيد من مدينة إلى أخرى.

صلاة عيد الفطر في طابا

أكد اللواء خالد فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مدينة طابا هي أول مدينة مصرية من ناحية البوابة الشرقية لمصر وتقع علي قمة خليج العقبة، بالتالي هي أول مدينة من الناحية الجغرافية التي تشرق عليها الشمس على مستوى مصر، وصلاة عيد الفطر المبارك بمدينة طابا غدا الاثنين ستكون في تمام الساعة 5.22 دقيقة، لأنها تقع على خط طول مختلف عن المدن الأخرى.

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن»، الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء التنبيه على أئمة المساجد ومقيمي الشعائر بضرورة مراعاة فروق التوقيت في الصلوات الخمس، وأوقات صلاة العيد، وتوقيتات زمنية لكل مدينة في صلاة العيد كالتالي:

１- صلاة عيد الفطر في طابا 5.22 صباحا.

２- صلاة عيد الفطر في نويبع 5.24 صباحا.

３- صلاة عيد الفطر في شرم الشيخ 5.27 صباحا.

４- صلاة عيد الفطر في سانت كاترين 5.28 صباحا.

５- صلاة عيد الفطر في الطور 5.30 صباحا.

افتتاح مسجد الهجن

قال اللواء خالد فودة إنه سيقوم اليوم بافتتاح مسجد الهجن بطور سيناء قبل أداء صلاة العشاء به، موضحا أن المسجد على مساحة 500 متر مربع والصحن المخصص للصلاة 255 مترا.

وقدم المحافظ الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على توفير فرش لكل المساجد الموجودة بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن هناك طفرة في إنشاء وتطوير المساجد في المحافظة والتي بلغت نحو 233 مسجدا ما بين إنشاء جديد، وتطوير ورفع كفاءة.