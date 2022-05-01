غرفة السياحة :ضوابط الحج ستصدر عقب أجازة عيد الفطر المبارك

قال على المنسترلى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إن الضوابط المنظمة للحج السياحى لهذا العام ستصدر عقب نهاية إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن ضوابط هذا العام ستراعى العديد من الأمور، مثل قلة أعداد تأشيرات الحج المخصصة للسياحة وتبلغ نحو 9 آلاف تأشيرة، إضافة إلى قرار منع سفر من هم فوق سن الـ 65 عاما، وقصر أداء الحج على من لم يؤد الفريضة من قبل، نهاية بارتفاع أسعار برامج الحج المتوقعة لهذا العام، موضحا أن تلك الأمور ستقلل عدد المتقدمين للحج السياحى خلال الموسم الحالى، مقارنة بالأعوام التى سبقت جائحة كورونا وهو ما أوجب وضعها فى الحسبان عند وضع الضوابط .

تخفيض السقف العددى للمتقدمين للحج

وأضاف «المنسترلي» لـ«الوطن» أن غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تقدمت لغرفة شركات السياحة الرئيسية بالقاهرة ولوزارة السياحة والآثار بالعديد من التوصيات كى يتم تضمينها ضمن ضوابط الحج السياحى لهذا العام، موضحا أن أهم تلك التوصيات هى تخفيض سقف أعداد المتقدمين للحج المطلوب من كل شركة منظمة للحج تسجيلها بنحو 75% عما كان عليه عام 2019،فضلا عن السماح بإستبدال نحو 20% من الفائزين بقرعة الحج السياحى وذلك فى ظل عدم الإنتهاء من جائحة كورونا حتى الآن.

آخر موعد لتسجيل أسماء الشركات المنظمة للحج.. الأحد المقبل

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن الأحد المقبل هو آخر موعد لقيام شركات السياحة الراغبة فى تنظيم برامج الحج لهذا العام فى تسجيل أسمائها لدى وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أنه من المتوقع ان تٌقدم كافة الشركات السياحية وعددها أكثر من 2500 شركة طليات برغبتها فى تنفيذ برامج الحج هذا العام.

وتوقع «المنسترلي» فتح باب تقدم المواطنين الراغبين فى اداء الحج السياحى خلال الإسبوعين المقبلين، على أن تجرى القرعة الالكترونية لاختيار أسماء الفائزين نهاية الشهر الجارى او بداية الشهر المقبل.