أماكن خروجات في العيد غير تقليدية.. استمتع بالمغامرة والإثارة والثلوج

هناك العديد من الأماكن والخيارات والفنادق والمطاعم، بالإضافة إلى الحدائق التي يمكن للأشخاص اختيارها والاستقرار عليها عند الخروج، ولكن هناك من يفضل الذهاب إلى أماكن جديدة ومميزة مختلفة عن غيرها، وعن الأجواء التقليدية التي يفعلها الناس في المناسبات المختلفة والأعياد، لذا يبحث محبو المغامرة والتشويق وفعل أشياء مختلفة، عن أفضل أماكن خروجات في العيد غير تقليدية.

وفي ضوء مساعدة محبي التشويق والاختلاف، وفي إطار ما تقدمه «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة، نستعرض في السطور التالية أماكن خروجات في العيد غير تقليدية.

أماكن خروجات في العيد غير تقليدية

وفيما يلي نعرض أبرز أماكن خروجات في العيد غير تقليدية، وهي كالتالي:

ألعاب في مول The park تجعلك في عالم افتراضي

في هذا المكان تعيش أجواء من اللعب والإثارة وسط زومبي لونها أحمر تقوم بالهجوم عليك وأنت بطل اللعبة تمسك بمسدس، لتعيش تجربة واقعية عن طريق ارتداء النضارة Wireless، كما يوجد 15 Escape room، ويمكن ارتداء نضارة الـVR وتختار ما يعجبك سواء رعب أو Mind maze، كأنك تعيش في بيت مسكون أو تكون مفقودًا في جزيرة وتعمل على حل الألغاز.

سعر الفرد لمدة ساعة 300 جنيه، ويوجد ألعاب مناسبة للأطفال، وسعر الفرد في هذه الألعاب 200 جنيه لمدة ساعة.

مواعيد العمل أيام العيد ستكون من 9 صباحا حتى 1 بعد منتصف الليل.

أكوا بارك

في جويل أكوا بارك «سبورتس سيتي» يوجد 17 لعبة مائية في 6 حمامات سباحة، والسعر يبدأ من 180 جنيهًا، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

«سيشن» للتصوير في دار ضباط النقل

يوجد في دار ضباط النقل مكانًا للتصوير العائم في نهر النيل، كما يوجد كوبري تحيا مصر في خلفية الصور، ويمكن إجراء «سيشن» عبارة جولة في النيل على باخرة متحركة، يوجد بالدار فندق و مطاعم على النيل ومنطقة للأطفال، وتعتبر خروجة ممتعة لكل الأسرة.

«اكستريم لاند» Extreme Land

هي ليست مجرد مدينة ألعاب للأطفال فقط، وإنما تعتبر «خروجة» مناسبة لجميع أفراد العائلة، إذ يوجد بها العديد من الألعاب و الديكورات، ويكون الدخول عن طريق شراء «كارت ألعاب» بسعر 15 جنيهًا لكل الألعاب، ويمكن شحنه بالباقة التي تناسبك.

مدينة الثلج Snow City في «مول سيتي ستارز»

يمكنك أن تقضي وقتًا مميزًا في الثلج، وتلعب بسيارات التصادم، بسعر 230 جنيهًا، وعند الدخول تتسلم طقم كامل عبارة عن «چاكت» و بنطلون و شراب لكي تعزل جسمك عن درجة البرودة.