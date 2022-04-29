ينتظر الأطفال والكبار بمحافظة سوهاج، عيد الفطر المبارك، والذي يحل علينا بعد يومين، لقضاء العطلة مع أفراد الأسرة، من خلال الخروج للمتنزهات والحدائق خاصة في فصل الصيف، وذلك للاستمتاع بالأجازة أثناء فسحة العيد من خلال أماكن خروجات في العيد في محافظة سوهاج.

فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة سوهاج

ومع قدوم عيد الفطر، تستعد الأسر لزيارة متنزهات وحدائق محافظة سوهاج، والتي من أهمها كورنيش سوهاج الشرقي، الذي يمتلئ بباعة الذرة المشوي والترمس والعصائر والمثلجات والبطاطا، كما يوجد به أماكن مجانية للجلوس على النيل، فضلا عن ألعاب للأطفال، والتي يبدأ سعرها من 3 جنيهات للفرد، كما أنه يحتوي على أماكن لجلوس الأسرة معا من خلال «البرجولات» والتي تنتشر على طول الكورنيش.

ممشى أهل سوهاج.. ملاهي ومتنزه حر

كما تشمل قائمة أماكن خروجات في العيد في محافظة سوهاج، ممشى أهل سوهاج على كورنيش سوهاج الشرقي، ويضم مناطق لألعاب الأطفال ومنطقة للمشي والتنزه الحر، فضلا عن عدة كافيهات ومطاعم.

كما يمكن للمواطنين التوجه لاستاد سوهاج الرياضي، والذي يضم مدينة ملاهي السندباد للأطفال بتذكرة 5 جنيهات للفرد، فضلا عن أسعار منفصلة للألعاب، وكذلك منطقة تنزه وممارسة رياضة كرة القدم وبشكل مجاني، وسينما للأطفال بـ10 جنيهات للطفل الواحد، وتعرض أفلام كرتون لمدة ساعتين.

متنزهات مدينة سوهاج الجديدة

ويتجه البعض لمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل»، حيث مدينة الطيور الذهبية الترفيهية والتي تضم حمام سباحة ومدينة ملاهي ومتنزهات، ويبدأ سعر التذكرة بـ10 جنيهات للفرد.

مرسى الخازندارية بطهطا.. متنفس الأهالي

وفي مركز طهطا، يتجه المواطنون إلى مرسى الخازندارية، حيث مدينة الملاهي وعدة كافيهات ونزهة نيلية في المراكب الشراعية، وتبدأ الأسعار من خمسة جنيهات للأنشطة المختلفة.