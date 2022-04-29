فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة السويس «نوداي وشواطئ»

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، حيث شارف شهر رمضان المعظم على وداعنا، وهو ما يبحث معه المواطنون عن كيفية قضاء فسحة العيد بشكل أمثل، وأماكن خروجات في العيد في محافظة السويس، والتي تشمل العديد من الحدائق العامة المفتوحة مجانا، والكورنيش الجديد، وممشى أهل السويس، والخور أو كورنيش السويس القديم، وجميعها أماكن اعتاد أهالي المحافظة على التنزه فيها في المناسبات المختلفة.

فسحة العيد.. أماكن خروجات في العيد في محافظة السويس

واستعدادا لـ فسحة العيد وأماكن خروجات في العيد في محافظة السويس، أعلنت المحافظة الطوارئ، حيث كلف اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد المحافظ على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين، كما كلف رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال أجازة عيد الفطر، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءً، فضلا عن توجيهات بحملات على الأسواق خلال العيد، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالموقف الإقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين.

الكورنيش الجديد وممشي أهل السويس.. فسحة العيد

وتعد الحدائق العامة المفتوحة مجانا لأهالي السويس، من أهم الأماكن التي يذهب إليها معظم أبناء الشعب السويسي، والذين لا يمتلكون شاليهات بمنطقة السخنة، أو يستطيعون قضاء العيد بشواطئ ومنتجعات وفنادق السخنة، كما توجد الحديقة الفرنساوي وحديقة هيئة قناة السويس، بالإضافة للحدائق المتعددة على كورنيش السويس الجديد وممشى أهل السويس، والكورنيش القديم «الخور».

كما تضم قائمة أماكن خروجات في العيد في محافظة السويس، منطقة بور توفيق بحدائقها المتعددة، فضلاً عن وجود حدائق بأسعار رمزية، وكذلك هناك العديد من النوادي مثل نادي الهيئة والذي يعد في متناول الجميع، فضلاً عن الشاطئ الشعبي لأهل السويس.