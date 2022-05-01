في الليلة الأخيرة من رمضان.. تعرف على دعاء للميت بالجنة

يبحث العديد من المواطنين عن دعاء للميت بالجنة، فكل الناس لديهم محبة كبيرة وشوق للمتوفيهم، وهذا ما يدفعهم لمخاطبتهم من خلال الدعاء لهم بالجنة والمغفرة، لاسيما في أيام شهر رمضان الكريم، الذي انقضت أيامه، والجميع في انتظار بداية عيد الفطر المبارك، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، عددًا من الأدعية المستحبة.

دعاء للميت بالجنة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها على موقعها الرسمي إلى دعاء للميت بالجنة، مؤكدة أنه ليس دعاء واحد، بل يوجد عدد من الأدعية الأخرى التي من شأنها تجعل الله عز وجل أن يغفر للمتوفى، وهو: «في بطون القبور أجساد تسألكم دعوة تقيهم نارا حارة و تسكنهم جنهه لايرون فيها شمسا و لا زمهريرا يارب ارحم من اتعبنا فراقهم ربي لاتحرم أمواتنا مغفرتك وقد انقطع بهم العمل ولا حول لهم اللهم ارحم من قلة حيلتهم وأنر قبورهم واغفر لهم وانس وحشتهم واسكنهم فسيح جناتك».

أبرز أدعية للميت بالجنة

كما أشارت دار الإفتاء إلى عدد من الأدعية الأخرى التي تندرج تحت دعاء للميت بالجنة، وتعد الأبرز، ومنها:

- اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب وانسه في وحشته وأنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنر قبر «صله القرابة» «الاسم» وأجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب، اللهم ارحمه في بطن الأرض واستره في يوم العرض يارب أنت خلقته وأنت أخذته وأنت الرحيم، فليس غيرك ارحم به وأغفر له وأجعل قبره روضه من رياض الجنة.

- اللهم أرحمه وأغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم أجعل عيده في الجنه أجمل، اللهم أجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم أرحمه يوم العرض عليك اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم املأ قبره بالرضا والنور والسرور اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم آنسه في وحدته وآنس وحشته اللهم ان كان من المحسنين فزد فى حسناته وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته.