هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟.. دار الإفتاء تجيب

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة خلال الساعات الماضية لمعرفة إجابة سؤال صيغته هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟.. وهو السؤال الذي يأتي بالتزامن مع الساعات الأخيرة قبل صلاة العيد وآخر موعد لإخراج زكاة الفطر قبل أن تتحول إلى صدقة إذا حدث وجاءت صلاة العيد دون إخراج الزكاة.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟

واجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال صيغته هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود؟، قائلة: إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة.

وأضاف دار الافتاء المصرية، أن إخراج الزكاة بالقيمة جائز ومُجْزِئ وبه، واشارت الإفتاء إلى قول فقهاء الحنفية، وجماعة من التابعين، وطائفة من أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهو أيضًا رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد.

كيفية إخراج زكاة الفطر

وفي سياق الاجابة على سؤال صيغته هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقود؟، أوضحت الافتاء أن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى في «فتاويه» بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه في إخراج بدل زكاة الفطر دراهم لمن سأله عن ذلك، وهذا هو الذي عليه الفتوى الآن.

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أن المقصود بالزكاة هي الإغناء، ويحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير، لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه.

وأجازت دار الافتاء، إعطاء زكاة الفطر لهيئة أو مؤسسة خيرية تكون بمثابة وكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها، موضحة أنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان.