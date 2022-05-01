نجوم فيلم «زومبي» يحتفلون بالعرض الخاص في إحدى سينمات 6 أكتوبر

يحتفل نجوم فيلم زومبي بالعرض الخاص، بإحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، إذ حضر مخرج العمل عمرو صلاح، والفنانين علي ربيع، وكريم عفيفي، وحمدي الميرغني وبسنت صيام.

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني بالحضور لتهنئة أبطال فيلم زومبي، من أبرزهم ساندي، وأحمد صيام، ولاعب كورة القدم حسام عاشور.

تعرف على أحداث فيلم زومبي

وتدور أحداث فيلم زومبي في إطار كوميدي، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

علي ربيع وحمدي الميرغني أبطال فيلم زومبي

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من: علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.

علي ربيع ينافس أحمد حلمي والسقا

ينافس فيلم «زومبي» في السينمات هذا الموسم العديد من الأفلام المشوقة للجمهورمنها فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك وعمرو وهبة، وآخرين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.