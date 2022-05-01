سارة ريس تكشف تفاصيل دورها في «زومبي».. بعد نجاحها في الموسم الرمضاني

أعربت الفنانة الشابة سارة ريس عن سعادتها البالغة، للمشاركة في فيلم «زومبي»، المقرر عرضه بموسم عيد الفطر المبارك، وسيقام العرض الخاص للعمل بإحدى دور العرض بمنطقة السادس من أكتوبر.

سارة ريس تكشف تفاصيل دورها في فيلم «زومبي»

قالت سارة ريس في بيان لها، إنها تساعد فرقة الغناء الشعبية بقيادة الفنان علي ربيع، بعد مطاردتهم من الكائنات الزومبي، مؤكدة أن العمل يوجد به مشاهد إثارة ومغامرة، ويدور في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «زومبي»

يشارك في بطولة فيلم «زومبي» علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح

مشاركة سارة ريس في مسلسل «مكتوب عليا»

شاركت سارة ريس في الموسم الرمضاني الحالي، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، الذي كانت تدور أحداثه حول تغير مقابلة غريبة حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل «مكتوب عليا»

وشارك في بطولة مسلسل «مكتوب عليا» أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان، أحمد فهمي، بسنت النبراوي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، جهاد عصام، عزة لبيب، ياسمين عادل، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.