الليلة.. العرض الخاص لفيلم «زومبي» قبل طرحه بالسينمات غدا

يحتفل صناع فيلم «زومبي»، اليوم، بالعرض الخاص والأول للفيلم داخل إحدى سينمات منطفة السادس من أكتوبر، ومن المقرر طرحه غدا للجمهور، بدور العرض السينمائي.

أحداث فيلم «زومبي»

تدور أحداث فيلم «زومبي» في إطار كوميدي، حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، تمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.

أبطال فيلم «زومبي»

يشارك في بطولة فيلم «زومبي»، نجوم مسرح مصر وهم علي ربيع، محمد محمود، هاجر أحمد، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمد أوتاكا، سامي مغاوري، وليد أبو المجد، عمرو عبد الجليل، بسنت صيام، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج عمرو صلاح.

فيلم زومبي ينافس فيلم واحد تاني في موسم عيد الفطر

ينافس فيلم «زومبي» في السينمات هذا الموسم العديد من الافلام المشوقة للجمهورمنها فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك وعمرو وهبة، وآخرين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد شاكر خضير.

أحداث فيلم «واحد تاني»

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.