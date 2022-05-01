«خيرالله»: المؤشرات أقرب إلى تصدر «واحد تاني».. ولا أتوقع جديد من «زومبي»

قالت الناقدة ماجدة خيرالله إن المؤشرات الأولية تتجه إلى تصدر فيلم «واحد تاني»، للمخرج محمد شاكر خضير، بطولة الفنان أحمد حلمي، في سباق أفلام عيد الفطر والذي يشهد منافسة بين 3 أفلام فقط هي: «واحد تاني»، «العنكبوت» و«زومبي»، وذلك بعد خروج «أشباح أوروبا» و«الفارس» من السباق قبل ساعات من انطلاقه.

وأوضحت ماجدة خيرالله في تصريحاتها لـ«الوطن»، «الجمهور متشوق لعودة أحمد حلمي بعد الغياب، خاصة أن البرومو الدعائي للفيلم به بعض من الغموض والتشويق، ومن الذكاء أن يبحث عن فريق عمل مختلف في فيلمه الأخير، حيث إن تجاربه السابقة كانت محبطة».

ماجدة خيرالله: الجمهور قد يكون تشبع من السقا بعد مشاركته في الموسم الرمضاني

وتابعت: «أحمد السقا نجم وله أهمية بالغة، ولكن عرض الفيلم بعد تواجده في الموسم الرمضاني قد يخلق لدى المشاهدين نوع من التشبع لا يجعلهم مقبلين على مشاهدة فيلمه في السينما، بينما لا نتوقع الكثير من أبطال مسرح مصر في فيلم زومبي».

البرمو الدعائي لفيلم «العنكبوت»

يعتمد أحمد السقا في «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، على رحلة هروب من عصابة خطيرة متورطة في تجارة غير مشروعة، وخلال تلك الرحلة تتورط معه مرشدة سياحية بالخطأ، تقوم بدورها منى زكى، التي تعود للعمل مع السقا للمرة الأولى بعد 6 سنوات، منذ آخر أعمالهما في فيلم «من 30 سنة» إنتاج 2016، وبخلاف منى زكي يشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد ممدوح، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى ومحمد لطفي.