ماذا قال أحمد ماهر في وثائقي الاختيار 3؟.. شهادة لأول مرة

بعد نحو 10 سنوات من عدم الظهور، أدلى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، بشهادته عن الأحداث المهمة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم الإخوان، في الحلقة 30 الوثقائية من مسلسل الاختيار 3.

أحمد ماهر يشهد على الإخوان

قال «ماهر» في شهادته التي يدلي بها لأول مرة، إن الإخوان انقلبوا على كل الوعود التي قدموها للقوة الوطنية والثورية، ولم ينفذوا أيا منها، مضيفا: «من تم تسميتهم بعاصري الليمون، انتظروا من الإخوان أن ينفذوا وعودهم بالتوافق وعدم المغالبة، لكن فوجئوا بأن الإخوان أقصوا الجميع، بل سخروا من دماء الشهداء».

وأوضح «ماهر»، أنه قرر الاستقالة من الجمعية التأسيسية للدستور التي سيطر عليها الإخوان، والعودة من جديد إلى صفوف المعارضة، بعد أن أيقن أن الإخوان نظام حكم فاشل ومستبد.

ضيوف حلقة مسلسل الاختيار 3 الوثائقية

وحول تسريب محمد بديع الذي ظهر في إحدى حلقات مسلسل الاختيار 3 والذي قال فيه: «أحد الإخوة سمع أحمد ماهر وهو بيقول دي فرصتنا لكسر الإخوان»، علق أحمد ماهر:«نعم بالفعل قلت ذلك وكنت أقصد كسر غرور الجماعة، والإخوان ليهم ناس بيسمعوا المتظاهرين والثوار بيقولو ايه».

وظهر في الحلقة الـ30 الوثائقية من مسلسل الاختيار 3، عدد من الضيوف وهم:

- هشام زعزوع وزير السياحة في حكومة هشام قنديل.

- الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

- المهندس جلال مُرة النائب الأول لرئيس حزب النور.

- الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة في 2012.

- المفكر سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشئون التحول الديمقراطي في 2012.

- النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب.

- النائب محمد عبد العزيزعضو مجلس النواب وأحد مؤسسي حركة «تمرد» في 2013.

- الكاتب الصحفي عصام زكريا أحد شهود العيان لحظة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

- المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الأسبق.

- أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.

وكان بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار3، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن انتهاء الحلقات الدرامية للمسلسل، وأن الحلقة الـ30 ستكون حلقة وثائقية بالتعاون مع وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.