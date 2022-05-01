«النشيد الوطني» تحية للشهداء بصوت أنغام في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

شهدت نهاية مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، عرض مجموعة كبيرة من صور شهداء الوطن الذين رحلوا أثناء أداء واجبهم الوطني من بينهم العقيد الشهيد أحمد المنسي، وقامت الفنانة أنغام بغناء النشيد الوطني للبلاد، وجاء ذلك في نهاية أحداث الحلقة التي جاءت بعنوان النهاية، وتتضمن عدد من اللقطات التسجيلية للشهداء وعائلاتهم.

أنغام تغني النشيد الوطني في نهاية أحداث الاختيار 3

ومن جانبه كشف المخرج بيتر ميمي أن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29، هي الحلقة الأخيرة من المسلسلن بينما الحلقة الـ 30 هي حلقة تسجيلية من إعداد ورؤية الصحفي أحمد الدريني، وذلك عبر تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك، قائلا: «النهاردة آخر حلقة درامية من مسلسل الاختيار، شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزء من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر».

وتابع مخرج الأجزاء الثلاث من ملحمة الاختيار: «بشكر فريق العمل اللي اتحمل مسؤولية لأكثر من 3 سنوات، ونتقابل رمضان اللي جاي إن شاء الله في مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين، جه وقته أخيرا».