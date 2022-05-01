ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض الحلقة الأخيرة من الملحمة الوطنية الاختيار، وخلال تلك الأثناء تصدر البحث عبر محركات الإنترنت عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 30 الأخيرة والقنوات الناقلة، المقرر إذاعتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة «ON» إضافة إلى إتاحة الحلقة على منصة «Watch IT» الإلكترونية.

وتستمر مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 30 الأخيرة والقنوات الناقلة، وفقا للخطة البرامجية التي أقرتها شبكة قنوات «ON»، والتي تشمل قناة «ON» و«ON دراما»، ويستمر عرض الحلقة الأخيرة في تمام الـ 11:20 مساء على «ON دراما»، بالإضافة إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وذلك بداية من الـ 4:20 صباحا على «ON»، والـ 4:40 صباحا والـ 10:30 صباحا على «ON دراما»، بالإضافة إلى الساعة الـ 3 عصرا على شاشة «ON»، والسادسة مساء على شاشة «ON دراما».

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 30 الأخيرة والقنوات الناقلة

وجاء البحث مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 30 الأخيرة والقنوات الناقلة، قبل إذاعتها خاصة أن الحلقة الأخيرة من المسلسل تعتبر حلقة توثيقية وليست درامية، وفقا لما أعلنه المخرج بيتر ميمي عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «الحلقة 30.. حلقة تسجيلية هامة جدا من إعداد ورؤية الصحفي أحمد الدريني».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

وجاءت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29 بعنوان «النهاية»، والتي شهدت كواليس إصدار بيان 3 يوليو الذى أنهى حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، وهي تعتبر الحلقة الدرامية الأخيرة في العمل الذي وثق فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الدراما.