الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 تبرز دور البابا وشيخ الأزهر في اجتماع 3 يوليو

عرضت الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 أحداث اجتماع 3 يوليو، الذي عقده المشير عبد الفتاح السيسي - وقتها - لوضع خارطة الطريق، والتي شهدت حضور ممثلي جميع الرموز السياسية والدينية، ومن بينهم شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس، وكان لهم دور كبير في وضع خارطة الطريق خلال اجتماع 3 يوليو.

دور شيخ الأزهر في اجتماع 3 يوليو

وقال شيخ الأزهر خلال ظهوره في الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3، حول وضع خارطة الطريق ورأيه في الأحداث الجارية وقتها، إن مصر الآن بين أمرين أحدهم مر، وأشد الأمرين مرارة هو ذلك الصدام بد الاستماع إلى آراء الحضور، وتابع شيخ الأزهر: «أريد أن أقول أن قانون الشرع الإسلامي يقول إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، ولذلك فإن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو الطرح المقبول لحقن دماء المسلمين».

دور البابا تواضروس في خارطة الطريق

من جانبه، تابع الحديث البابا تواضروس خلال ظهوره في الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3، حول وضع خارطة الطريق ورأيه في الأحداث الجارية وقتها: «يوم 18 يونيو الماضي روحت أنا وشيخ الأزهر إلى لقاء الدكتور محمد مرسي عشان نطمن على البلد لعلمنا بدعوات الناس إلي التظاهر يوم 30 يونيو اللقاء دار به موضوعات اخرى كثيرة ولكن لما سئلنا الرئيس مرسي ايه اللي هيحصل يوم 30 يونيو ايه اللي هيحصل يعني يوم وهيعدي فخرجت بانطباع أن الصورة خطاء من الأصل وأن هناك مسافة بين الرئيس وبين ما يحدث في مصر وبعد اللي حصل الأيام اللي فاتت اصبح من الضروري استمرار الوضع على ما هو عليه مستحيل ولا بد من القول إن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن».

اجتماع 3 يوليو وخارطة الطريق

وبينت الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 تكافت جميع القوى الوطنية في مصر لوضع خارطة الطريق، وأن يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للجمهورية لحين إجراء انتخابات رئاسية، وتعطيل العمل بالدستور، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وبالفعل يخرج السيسي إلى الشعب ويصدر بيان 3 يوليو الذي ينهي حكم الجماعة الإرهابية.