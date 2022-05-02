كشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة في الجيزة.. «اختفى أثناء اللهو»

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة المنيب، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إلى أن الطفل خلال لهوه، سقطت عليه أجولة رتش مخلفات، دون أن يراه سائق السيارة النقل، ما أسفر عن مصرعه، وتمكن رجال المباحث من القبض على سائق السيارة.

اختفاء الطفل أثناء لهوه مع شقيقه

كان رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة عثروا على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وسط كوم من القمامة بقطعة أرض فضاء، وذكر والده ان ابنه خلال لهوه بصحبة شقيقه فوجئ باختفائه، حتى تم العثور على جثته وسط كوم من القمامة، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بالعثور على جثة ملقاة أسفل كوم من القمامة، بقطعة أرض فضاء.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، تم التوصل لهويته، واستدعى رجال المباحث والده وتعرف على الجثة، وذكر أنه تغيب خلال لهوه بصحبة شقيقه الأصغر.

سقوط أجولة رتش على الطفل دون أن يراه السائق

وبفحص كاميرات المراقبة تبين أنه خلال إلقاء سائق سيارة نقل أجولة رتش مخلفات سقطت الأجولة على الطفل دون أن يراه السائق مما أسفر عن مصرعه.

تمكن رجال المباحث من القبض على السائق، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.