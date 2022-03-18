مصرع طفل والعثور على جثة أربعيني في حادثتين متفرقتين ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد اليوم حادثتين بمناطق متفرقة حيث لقي طفل مصرعه وعُثر على جثة لرجل في الأربعين من عمره مساء اليوم، الأول في حادث سير بطريق «بورسعيد - دمياط» والآخر نتيجة صعق كهربائي.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بمصرع طفل صدمته سيارة

تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول الطفل يسري محمد يسري 3 سنوات ونصف من قرية المناصر جثة هامدة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل وتم تقديم الإسعافات الأولية للطفل لكنه قد توفي.

الطفل اتجه إلى طريق «بورسعيد - دمياط» وصدمته سيارة

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائى بقسم شرطة الزهور أن الطفل كان يجري فى اتجاه طريق بورسعيد دمياط المجاور لقرية المناصرة وصدمته سيارة مسرعة، وتم التحفظ على جثة الطفل في مشرحة المستشفى وتجري النيابة العامة التحقيقات.

العثور على جثة رجل نتيجة صاعق كهربائي بمصنع للملابس

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية لرجل في الأربعين من عمره وذلك نتيجة صاعق كهربائي داخل مصنع للملابس الجاهزة بنطاق المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية ومعرف هوية الرجل إذا كان من عمال المصنع أم لا، وتم التحفظ على جثة الرجل تحت تصرف النيابة في مشرحة مستشفى الزهور التي أمرت باستكمال التحقيقات.