العثور على جثة طفل في ظروف غامضة بالجيزة: كان بيلعب مع شقيقه

عثر رجال المباحث بقسم شرطة الجيزة على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وسط كوم من القمامة بقطعة أرض فضاء، وذكر والده أن ابنه خلال لهوه بصحبة شقيقه فوجئ باختفائه، حتى تم العثور على جثته وسط كوك من القمامة، وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة طفل

وورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بالعثور على جثة ملقاة أسفل كوم من القمامة، بقطعة أرض فضاء.

التوصل لهوية الطفل

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، تم التوصل لهويته، واستدعى رجال المباحث والده وتعرف على الجثة، وذكر أنه تغيب خلال لهوه بصحبة شقيقه الأصغر.

وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.