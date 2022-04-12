غرق طفل بـ«نيل سوهاج» لعدم إجادته السباحة

لقى طفل 10 سنوات مصرعه غرقا، في نهر النيل بدائرة قسم أول سوهاج، حيث غرق لعدم إجادتة السباحة، ونفى والده الشبهة الجنائية.

الإخطار الأمني وانتشال جثة الطفل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بتلقي بلاغ من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بغرق طفل بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم أول سوهاج.

التعرف على هوية الطفل

على الفور انتقلت قوة من قسم أول شرطة سوهاج إلى موقع الحادث، وتم انتشال الجثة ليتبين غرق الطفل «فادي. ش. س. م» 10 أعوام تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج.

والد الطفل ينفي الشبهة الجنائية

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبسؤال والده المدعو «شنودة. س. م. ق» 39 عاما عامل بورشة لحام، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج، بأنه أثناء قيام نجله المتوفى بالاستحمام بالنهر، لعدم إجادته السباحة غرق به.

وأضاف أن تلك تعد أول مرة يقرر نجله المتوفى أن يستحم بنهر النيل، أسوة بأصدقائه، ونفى الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.