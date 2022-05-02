عاجل.. مصرع شاب أثناء عبور شريط السكة الحديد بالعياط «جسمه انشطر نصفين»

لقي شخص ثلاثيني مجهول الهوية مصرعه، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان العياط بمحافظة الجيزة، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال وانشطار جسده إلى نصفين، وكان يرتدي ملابس رثة.

انشطار جسد الضحية إلى نصفين

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العياط، يفيد بمصرع شخص ثلاثيني مجهول الهوية يرتدي ملابس رثة من الهائمين، على شريط السكة الحديد من قبل قطار أسوان- القاهرة، وهو ما أسفر عن مصرعه في الحال، وانشطار جسده إلى نصفين، وتم نقله للمشرحة لحين تسليمه لذويه والتصريح بدفنه.

نقل جثة الضحية للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقله للمستشفى جثة هامدة مشطور إلى نصفين، وذلك لحين الانتهاء من تشريحها.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.