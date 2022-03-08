أسيوط.. إصابة 3 أفراد في حادث تصادم مروري وسقوط شخص من قطار

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، جراء حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام بنزينة الباشا بدائرة مركز البداري محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي.

إخطار أمنى بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد وصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام بنزينة الباشا دائرة المركز البداري أسفر عن وقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك أمام بنزينة الباشا بطريق البداري سوهاج الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

أسماء المصابين

وأسفر عن الحادث إصابة كل من «عبدالفتاح هاشم عبدالحافظ ٧٠ سنة - أمل أحمد سيد ٣٠ سنة - أحمد محمود أحمد ٣٣ سنة»، جميعهم مقيمين بمركز البداري.

وتم نقل المصابين إلى استقبال مستشفى البداري المركزي، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخص سقط من قطار بمحطة ديروط

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد وصول بلاغا من القوة المعينة على محطة سكة حديد ديروط، بوقوع حادث سقوط شخص من قطار داخل المحطة وإصابته بإصابات بالغة.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شخص يدعى محمد صبره عبدالله ٣٩ سنة، مقيم بمحافظة المنيا، وتم نقل المصاب إلى استقبال مستشفى ديروط

وتم إخبار أسرة المصاب بالحادث، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.