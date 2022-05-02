مصرع شابين شقيقين في ليلة العيد بسوهاج.. «غرقا أثناء الاستحمام بنهر النيل»

قضى ثلاثة أشقاء من محافظة أسيوط ليلة العيد في ممارسة السباحة بنهر النيل، ولكن لم يخرج من نهر النيل سوى واحد فقط ليلقى اثنان مصرعهما غرقا لتقضي أسرتهما وقريتهما أجمع ليلة عيد حزينة لمصرع الشقيقين.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طما يفيد تلقى المركز بلاغا بغرق شخصين بنهر النيل بناحية دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث وانتشال الجثتين

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي لموقع الحادث بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ووحدة حماية مدنية.

حيث تبين غرق كل من «عبد الناصر ح ج ع» 31 عاما عامل، وشقيقه «عمر ح ج ع» 20 عاما عامل، ويقيمان بمحافظة أسيوط، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى طما المركزي.

وبسؤال شقيقهما المدعو «أحمد ح ج ع»، 30 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمحافظة أسيوط افاد بأنه أثناء قيامه وشقيقيه المذكورين بالاستحمام بنهر النيل، وعقب خروجه من النيل غرق شقيقاه لعدم إجادتهما السباحة ونفى الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة وفقا لتقرير الطب الشرعي

وتم انتشال الجثتين، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووفقا للتقرير الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم التصريح بدفن الجثتين.