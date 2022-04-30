كانوا راجعين من الشغل.. تفاصيل مصرع 8 أطفال في انقلاب تروسيكل بالترعة بالبحيرة

حادث أليمٌ شهدته محافظة البحيرة خلال الساعات الأولى من ليلة 29 رمضان، إ لقي 8 أطفال مصرعهم، إثر انقلاب تروسيكل كان يحملهم بترعة السوالم بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء عودتهم من أداء عملهم بأحد مصانع البطاطس، وجرى نقل الجثث لمستشفى إيتاي البارود العام وحفظها داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب التروسيكل في الترعة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بانقلاب تروسيكل بترعة السوالم التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 8 أطفال

وانتقلت النيابة العامة لمكان الحادث وتبين مصرع كل من محمد أمين العبد، 13 سنة مقيم في نكلا العنب بمركز شبراخيت، عبدالرحمن رضا محمد 14 سنة مقيم في نكلا العنب، هادي هشام بدران 13 سنة، سالم محمد علي سالم 13 سنة، محمد عبدالرحمن شعبان 14 سنة، أحمد السيد طه 13 سنة، أحمد عز الأسيوطي 14 سنة، وطفل ثامن وتم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.