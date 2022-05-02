تزيين المساجد وتوزيع كحك وبسكوت.. الآلاف في كفر الشيخ يؤدون صلاة العيد

أدى الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ صلاة عيد الفطر في 30 ساحة و2513 مسجدا، جرى تجهيزها من مديرية الأوقاف لداء الصلاة وتعيين إمامين لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي وذلك ليؤم المصلين في الساحات التي خصصتها المديرية وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.

وحرص الآلاف من الآباء والأمهات على اصطحاب الأطفال معهم وذلك ابتهاجا بعيد الفطر المبارك، حيث بدأت الصلاة في كفر الشيخ في تمام الساعة 5:35 دقيقة، بينما بدأت تكبيرات العيد منذ الرابعة والنصف صباحا وسط فرحة الالاف من أبناء المحاقة.

تزيين وتعقيم المساجد

بينما حرصت بعض القرى على تزيين المساجد قبل الصلاة بالبلالين والزينة المختلفة وتوزيع الحلوى والكحك والبسكويت على المصلين ابتهاجا بقدوم عيد الفطر المبارك.

وجرى تكثيف عمليات تطهير وتعقيم جميع المساجد التي وقع عليها الاختيار لصلاة عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الملحقة بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

خطة لنظافة الساحات والمساجد وتزيين مسجد بـ2000 بالونة

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة استعدادا لصلاة عيد الفطر المبارك ، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة و الأئمة المشهود لهم بالاعتدال، والتنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية .

وفي نفس السياق، زين عدد من المُتطوعين من أهالى بيلا، بالمحافظة، مسجد المرسى الذى يُعد أحد أشهر مساجد بيلا، بالزينة والبالونات لاستقبال المُصلين لأداء صلاة العيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال السعادة والسرور على الأطفال والمصلين.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على مسجد المرسى ببيلا، في بيان له، إنه قد تم تزيين واجهات المسجد بأكثر من 2000 بالونة، تم تعليقها استعداداً لصلاة العيد، مناشداً جموع المصلين بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات للحد من فيروس «كورونا»، وضرورة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، وارتداء الكمامات الطبية.