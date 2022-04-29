أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ.. 30 ساحة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن تجهيز 30 ساحة رئيسية لأداء صلاة عيد الفطر 2022، وتعيين إمامين أحدهما أساسي والآخر احتياطي، وذلك ضمانا لعدم تأخر الصلاة وفق ضوابط أعلنتها وزارة الأوقاف لأداء الصلاة حرصا على المصلين، حيث يبحث الكثيرون عن أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ.

وتنشر«الوطن» أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ، وأسماء الـ30 ساحة التي جرى تجهيزها بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ

واعلنت المديرية عن أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ، حيث شملت كافة مراكز المحافظة تيسيرا على الأهالي وهي:

1- ساحة مسجد عمر بن الخطاب بقرية شباس الملح بمركز دسوق.

2- ساحة مسجد أبوالثناء بقرية محلة مالك في دسوق.

3- ساحة مسجد الوحدة بإسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

4- ساحة المسجد الكبير بسيدي غازي في كفر الشيخ.

5- ساحة مسجد الخيرين بالحامول.

6- ساحة مسجد تل منصور بقرية قليني التابعة لمركز الحامول.

7- فضاء مسجد الملك بكفر الشيخ.

8- فضاء مسجد سيدي طلحة بقلب كفر الشيخ.

9- ساحة مسجد النور البحري بقرية منشأة عباس في مركز سيدي سالم.

10- ساحة مسجد التوحيد القبلي بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم.

11- ساحة مسجد التوحيد بقرية العيسوية في مركز سيدي سالم.

12- ساحة مسجد سيدي فتح بمدينة بلطيم.

13- ساحة مسجد القدس بمدينة بلطيم

14- ساحة مسجد عمر بن الخطاب بقرية المجاز الشرقي في الحامول.

الساحات وأماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ

ومن بين أماكن صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة كفر الشيخ، ساحات بدسوق والرياض وسيدي سالم وهي:

15- ساحة مسجد على زويل الزحاليق بدسوق.

16- ساحة مسجد باشا قلين البلد بمركز قلين.

17- ساحة مسجد الإصلاح بقرية المنشأة الصغرى بمركز قلين.

18- ساحة مسجد سيدي عمرطلحة في إبشان في مركز بيلا.

19- ساحة مسجد المعداوي ببيلا.

20- ساحة مسجد البرهامي بدسوق.

21- ساحة مسجد خديجة بقرية شباس الشهداء بمركز دسوق.

22- ساحة مسجد الشهيد رياض بمركز الرياض.

23- ساحة مسجد حوين التابع لمركز الرياض.

24- ساحة مسجد أبو قايد بقرية الضبعة في الرياض.

25- ساحة مسجد الرحمن بالسيد خليل في الرياض.

26- ساحة مسجد أبوالنجاة بمدينة فوة.

27- ساحة مسجد الفاضلي بقرية السالمية بمركز فوة.

28- ساحة مسجد سيدي عبدالوهاب بمركز مطوبس.

29- ساحة مسجد سيدي محمد المرشدي بقرية منية المرشد بمطوبس.

30- ساحة مسجد جعفر بقرية بني بكار بمطوبس.