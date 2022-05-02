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السيسي لأبناء الشهداء والحضور باحتفالية عيد الفطر: أهلا وسهلا.. متشرفين بيكم

كتب:

أحمد حامد دياب
06:41 ص | الإثنين 02 مايو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في احتفال عيد الفطر المبارك، من أسر شهداء الجيش والشرطة والمصابين وأبناء شهداء القطاع الطبي والأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

السيسي يحيي الحضور في احتفالية عيد الفطر

وقال الرئيس السيسي: «السلام عليكم، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، سعداء بيكم وعيد سعيد عليكم وكل سنة وانتوا طيبين، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، متشرفين بيكم والله متشرفين بيكم، كل سنة وانتوا طيبين وصباح الخير جميعا، صباح الخير وعيد سعيد علينا كلناوعلى كل المصريين، وكل سنة وانتوا طيبين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي والأطفال من ذوي الهمم والأيتام.

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