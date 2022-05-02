الشيخ مشاري راشد يشارك في احتفالية عيد الفطر بأغنية «مصر يا»

شارك المنشد الديني الشيخ مشاري بن راشد العفاسي، في احتفال عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من أبناء شهداء الجيش والشرطة والقطاع الطبي والأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

احتفالية عيد الفطر

وبدأ الحفل بأغنية شارك فيها عدد من النجوم، كما شاركت الفنانة شيري عادل والفنان محمد محمود عبدالعزيز، وغنى الشيخ مشارى بن راشد العفاسي أغنية جديدة لمصر بعنوان «مصر يا».

مشاري راشد يشكر الرئيس السيسي

وقال مشاري راشد «شكرا يا مصر وشكرا يا فخامة الرئيس على هذه الدعوة اللي خلتني أعيد مع هذا الشعب العظيم، وأنا بعتبر نفسي واحد منكم وفيكم وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي والأطفال من ذوي الهمم والأيتام.