السيسي لأسر الشهداء: أبناؤكم لم يسقطوا في معركة طغيان.. «محدش يزيف ويشوه تاريخهم»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تكريم أبطال ملحمتي «الاختيار» و«العائدون»، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور أبناء شهداء الجيش والشرطة والمصابين وشهداء القطاع الطبي والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور الفنانين ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وهيدي كرم وصبري فواز ومحمود البزاوي وأمير كرارة وهاني رمزي.

السيسي: شوفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار

ووجه الرئيس السيسي رسالة قائلًا: «أنا بقول هنا بقول لكل أولاد وبنات مصر وأسر الشهداء والمصابين، اوعوا تفتكروا إن أولادكم وأبهاتكم وأزواجكم سقطوا في معركة طغيان.. لا إحنا مطغيناش.. إحنا لم نعتدي.. إحنا حاولنا وكل كلمة اتقالت دي كانت عبارة عن واقع نقلتوه للناس كلها عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا ولما هم يقولوا إحنا أبناء الشهداء وأبناء الأبطال اللي حافظوا على البلد دي، فمحدش يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللي هما عملوه».

وأشاد السيسي بأهمية الأعمال الدرامية: «أنا عايز أقول لكم تاني، شوفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار» مضيفًا: «أنتم متعرفوش أنتم عملتوا إيه، فمش عايز أتكلم عشان ده عيد».