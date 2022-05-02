السيسي لأبناء الشهداء: بحبكم أوي.. والأطفال: إحنا كمان مبسوطين وبنحبك

السيسي لأبناء الشهداء: بحبكم أوي.. والأطفال ردا عليه: إحنا مبسوطين وبنحبك

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات، وشارك الرئيس أبناء الشهداء بجولة حول الألعاب الترفيهية المخصصة لهم.

وقام الرئيس بتوزيع الآيس كريم على أبناء الشهداء، والتقط معهم العديد من الصور التذكارية، وقام بتوزيع بعض الوجبات السريعة من أشهر المطاعم عليهم.

والتقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة جماعية مع الأطفال، وسألهم: «مبسوطين؟»، وردد الأطفال: «أيوا»، ليرد الرئيس عليهم: «أنا بحبكم جدًا»، ورد الأطفال: «بنحبك ياريس».

وشارك الرئيس الاحتفال بعيد الفطر مع أبناء الشهداء عددًا من الفنانين، أبرزهم الفنان مصطفى قمر وهشام عباس وأحمد عز وأحمد جمال، وهاني رمزي وكريم عبدالعزيز، وحكيم.