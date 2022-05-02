السيسي يكرّم أسر شهداء الشرطة والجيش والأطقم الطبية

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض أسر شهداء القوات المسلحة وأفراد الشرطة والأطقم الطبية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال احتفالية عيد الفطر، التي أٌقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

أسماء المكرمين في احتفالية عيد الفطر

وجاءت أسماء المكرّمين في احتفالية عيد الفطر، كما يلي:

- اسم الشهيد البطل العميد أركان حرب خالد أحمد علاء الدين علي.

- اسم الشهيد البطل العميد أركان حرب محمد محمود عبدالمتجلي.

- اسم الشهيد البطل رقيب أول إسلام أحمد زاهي أحمد.

- اسم الشهيد البطل المجند محمد عاطف إسماعيل بسيوني.

- اسم الشهيد البطل العقيد جابر أحمد نصار.

- اسم الشهيد البطل عبدالرحمن عادل عبدالرحمن عبده.

- اسم الشهيد البطل مساعد شرطة محمد علي صابر علي.

- اسم الشهيد البطل مجند عبدالرحمن محمد عبدالحكم محمد.

أسماء شهداء الأطقم الطبية

- الشهيدة فنية التمريض فوزية فوزي أحمد إسماعيل.