عاجل .. السيسي يكشف عن 3 مرات هدد فيها الإخوان بحرق مصر

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن 3 مرات هددت فيها جماعة الإخوان الإرهابية بحرق مصر، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور أبناء شهداء الجيش والشرطة والمصابين وشهداء القطاع الطبي والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور الفنانين ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وهيدي كرم وصبري فواز ومحمود البزاوي وأمير كرارة وهاني رمزي.

تهديد مباشر3 مرات

وقال الرئيس السيسي: «عايز اقولكم الموضوع حصل فيه تهديد مباشر للجيش 3 مرات، مرة مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، إن لو الانتخابات والنتايج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع».

وأضاف الرئيس: «المرة التانية لما خيرت الشاطر قال إحنا حرقنا المقرات بتاعت الأمن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم».

وتابع: «المرة التالتة كانت ليا شخصيا وقسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقولي هنتقل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا، وأنا بقسم بالله عشان فيه ناس بتقول ما تطلعوا لنا الحاجات دي».

أهل الشر

واستطرد الرئيس: «أنا أقسمت بالله عشان هتلاحظوا إن رد الفعل على المسلسل ده حالة من الاستنفار الشديد من جابنهم وادعاء وتشويه وزيف، صحيح بيعملوا كده رغم إن أنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم مرة، وكنت أقول أهل الشر أهل الشر عشان أدي فرصة لأهل الشر يتراجعوا عن الشر، يا رب يهدينا كلنا».

ووجّه الرئيس السيسي كلمة للفنانين، قائلا: «بشكركم، ولسه الدور مخلصش، ودوركم كدراما ومسلسلات في بناء وعي حقيقي للبلد دي على أكتافكم وعلى عقولكم، وأنا أتصور إن المسلسلات دي كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين وكل الناس، واسمحوا لي باسمي وباسم الناس أشكركم وشكرًا جزيلًا».