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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول وثاني أيام العيد في القطاع الخاص

كتب:

ماهر هنداوي
09:27 ص | الإثنين 02 مايو 2022
محمد سعفان - وزير القوى العاملة

محمد سعفان - وزير القوى العاملة

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك أول وثاني أيام عيد الفطر.

إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هاتين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هاتين اليومين مثلي هذا الأجر.

عيد الفطر 2022

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.