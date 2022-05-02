القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول وثاني أيام العيد في القطاع الخاص

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك أول وثاني أيام عيد الفطر.

إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص

وأوضح وزير القوى العاملة، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هاتين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هاتين اليومين مثلي هذا الأجر.

عيد الفطر 2022

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر.