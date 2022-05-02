فيريرا يكافئ لاعبيه بالراحة في عيد الفطر بعد اعتلاء قمة الدوري

قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيسترن كومباني في مسابقة الدوري الممتاز أمس الأحد، واعتلاء قمة المسابقة برصيد 41 نقطة.

من جانبه، قال مصدر داخل نادي الزمالك، إنّ اللاعبين طلبوا الحصول على فترة راحة كافية طوال أيام عيد الفطر المُبارك، خاصة وأنّ الفريق غير مُرتبط بأي مباريات رسمية حتى موعد مواجهة إنبي في الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام الثلاثاء المقبل 10 مايو باستاد القاهرة الدولي.

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