الزمالك يتعاقد مع شادي خليل لتدعيم فريق اليد قبل السوبر الإفريقي

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، التعاقد مع شادي خليل لاعب سبورتنج السكندري، على سبيل الإعارة، لتدعيم فريق اليد بالنادي استعدادا لخوض منافسات بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية والمقررة إقامتهما في الفترة من 8 إلى 20 مايو الجاري بالنيجر.

وشهدت الساعات الماضية عقد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات، جلسة مع اللاعب، أنهى خلالها كل الإجراءات لإتمام التعاقد معه.

ويسعى الزمالك إلى الاحتفاظ بلقب السوبر الإفريقي كونه حامل اللقب بجانب التتويج بكأس الكؤوس الإفريقية.

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