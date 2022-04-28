جدول ترتيب الدوري قبل الموقعة المرتقبة بين الزمالك والمصري

يستعرض «الوطن سبورت»، جدول ترتيب الدوري المصري، قبل المواجهة المرتقبة التي يستضيف فيها الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب، في ختام منافسات الجولة السادسة عشر.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستغلال تعثر غريمه التقليدي الأهلي، الذي تعادل سلبيا أمس الأربعاء، مع طلائع الجيش، وكذلك تعثر الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، الذي خسر من سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، إذ يأمل أصحاب الرداء الأبيض، في الفوز على فريق المصري، لتعزيز صدارة الدوري.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا.